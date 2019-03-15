قوات سوريا الديمقراطية تنفي عقد اتفاق لنقل أسرى داعش إلى العراق

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

نفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقد أي اتفاق لتسليم الأسرى العراقيين من مسلحي تنظيم داعش أو أسرهم للعراق.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبرئيل، إن مسؤولين عراقيين أدلوا بتصريحات في الأيام الماضية، قالوا فيها إن هناك اتفاقا لتسليم مسلحي داعش العراقيين وأفراد أسرهم لبغداد.

وأضاف في بيان: “إننا في قوات سوريا الديمقراطية ننفي صحة هذه التصريحات، ونؤكد عدم وجود مثل هذا الاتفاق بيننا وبين الحكومة العراقية”.