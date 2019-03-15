اخبار العالم

الأردن يؤكد مقتل اثنين من مواطنيه في حادث نيوزيلندا الإرهابي

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الأردن يؤكد مقتل اثنين من مواطنيه في حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدان الأردن، اليوم الجمعة، المذبحة الإرهابيّة في نيوزيلندا، حيث أدى الحادث الإرهابي على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش إلى سقوط 49 قتيلا بينهم أردنيان.

واستنكرت الحكومة في بيان “المذبحة الإرهابيّة”، وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب.

Advertisements

وأضافت “غنيمات”، أن الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنيًا وفكريًا.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن عدد الضحايا الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى شهيدين.

وأضاف أنه تم إبلاغ ذويهما، مشيرًا إلى أن السفارة في أستراليا لا زالت تتابع الأحداث هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يؤكد مقتل اثنين من مواطنيه في حادث نيوزيلندا الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى