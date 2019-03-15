الان تتابع رئيس مجلس العلماء النيوزيلاندي: تواصلنا مستمر مع الجهات الأمنية لمعرفة حالة المصابين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد مجلس العلماء النيوزيلاندي، أن الذي حصل للمسجدين فاجعة كبيرة لا تمثل الشعب ولا مثيل له في تاريخ نيوزيلندا.
وأضاف في بيان له، اليوم الجمعة، أن المجلس في تواصل مستمر مع الجهات الأمنية لمعرفة حالة المصابين.
وأعلنت الشرطة النيوزيلندية في وقت سابق اليوم الجمعة، سقوط 49 قتيلا على الأقل، في هجوم استهدف مسجدين في كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة على خلفية الهجومين.
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