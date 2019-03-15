الان تتابع بومبيو: دعم التحالف بقيادة السعودية سيمنع تحويل اليمن إلى دولة يحركها نظام إيران الفاسد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن دعم التحالف بقيادة السعودية سيمنع تحويل اليمن إلى دولة يحركها “نظام إيران الفاسد”. وأضاف في تصريحات اليوم الجمعة، أنه من يهتم بحقوق اليمنيين وحياتهم فعليه دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، منتقدًا بشدة أعضاء الكونغرس الذين يسعون لوقف الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: دعم التحالف بقيادة السعودية سيمنع تحويل اليمن إلى دولة يحركها نظام إيران الفاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.