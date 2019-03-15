شاهد بالصور.. ماذا كتب سفاح نيوزيلندا على سلاح جريمته الإرهابية؟

كشفت صور مقربة لسلاح سفاح نيوزيلندا العبارات التي كتبها السفاح على سلاحه الذي إرتكب به مجزرة مسجد النور في منطقة كرايست تشرش في نيوزيلندا.

وبحسب ترجمات لتلك العبارات، فإنها كانت أسماء المعارك الصليبية ضد المسلمين على مدى التاريخ ومنها معركة فيينا 1683 التي أنهت الدولة العثمانية.

والسفاح عرّف نفسه باسم "برينتون تارانت"على"تويتر"، وقد بث فيديو على الهواء في أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد، في أثناء صلاة الجمعة.

وأعرب مدونون ومغردون على تويتر، عن إدانتهم واستنكارهم لهذه الجريمة البشعة والعنصرية. لافتين إلى أن المناهج التي تدرس في أوروبا هي أحد أسباب هذه الجريمة.

وقال المغرد عادل الخنبشي على حسابه في تويتر، "رغم هذه العبارات لن تسمعوا أحدا في أوروبا كلها يطالب بتغير مناهج مدارسهم أو يجرؤ على حذف هذا من تاريخهم لأنه تسبب في (إرهاب)".