البرلمان الأوروبي يطالب إيران بإطلاق سراح ناشطة حقوقية

طالب البرلمان الأوروبي، إيران بإطلاق سراح المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، المعتقلة في طهران، والتي حكم عليها الأسبوع الجاري بالسجن.
وصوت النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ بفرنسا، لصالح نص "يطلب مرة أخرى من الحكومة الإيرانية الإفراج فورا ودون شروط عن الحائزة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر للعام 2012، نسرين سوتوده".
وأعلن زوج المحامية، أنها حكمت بالسجن 10 سنوات إضافية، "لتحريضها على الفجور"، مع 148 جلدة، لأنها حضرت إلى المحكمة دون ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران في الأماكن العامة.
وطالب النواب الأوروبيون، كذلك "السلطات الإيرانية بإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين والمدانين لممارستهم حق التعبير عن الرأي والاجتماع".
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