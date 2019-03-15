إيران تغلق أجوائها أمام طائرات بوينغ "737 ماكس"

أفادت وكالة "فارس" للأنباء، بأن إيران قررت إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بوينغ "737 ماكس"، بعد تحطم طائرتين من هذا النوع في خمسة أشهر.

ونقلت الوكالة عن رئيس العلاقات العامة في منظمة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زادة قوله: "لقد حظرنا مرور طائرات بوينغ ماكس عبر الأجواء الإيرانية أسوة بالدول الأخرى".

وخلال الأيام الماضية، حظرت معظم سلطات الطيران في العالم تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس"، وذلك في خطوة احترازية حتى الكشف عن ملابسات حادث سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا الأحد الماضي، ومقتل ركابها وطاقمها البالغ عددهم 157 شخصا.

وكارثة إثيوبيا، هي الثانية من نوعها في أقل من 6 أشهر، ففي أكتوبر الماضي تحطمت طائرة بوينغ "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإندونيسية، وقتل جميع ركابها.

وأمس أعلن مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ"، أنه سيعلق تسليم طائراته من طراز "737 ماكس" لزبائنه، إلى حين الكشف عن ملابسات حادث إثيوبيا، مؤكدا أنه يثق بشكل تام بسلامة وأمان هذا الطراز من الطائرات لكنه اتخذ قراره هذا في خطوة احترازية.