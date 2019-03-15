الخارجية الأمريكية توثق انتهاكات الحمدين لحقوق الإنسان

ملف قطر الحقوقي الأسود أصبح عارا يطارد تنظيم الحمدين دوليا، حتى وثقت وزارة الخارجية الأمريكية، انتهاكات عصابة الدوحة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2018.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقدمة التقرير، إن "الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو الدول الراعية للإرهاب أو أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم تقريبا هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها"، مشددا على ضرورة احترام الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ورصد التقرير القيود المفروضة على التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات في الإمارة الصغيرة، بما في ذلك الحظر المفروض على الأحزاب السياسية والنقابات العمالية؛ القيود المفروضة على قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة.

ومنذ عام 2004 حتى اليوم، كان الحمدان "أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه آنذاك حمد بن جاسم"، وتميم بن حمد أمير قطر الحالي، دائمي الوعود للقطريين بشأن انتخابات برلمانية في البلاد، إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ.

كما تناول التقرير القيود المفروضة على حرية التنقل لسفر العمال المهاجرين إلى الخارج واتخاذ حكومة العصابة القطرية خطوات محدودة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.