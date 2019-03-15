5 بلاغات لإفشال مخططات تنظيم الحمدين في مصر

تتواصل التحركات المصرية لإفساد مخططات تنظيم الحمدين الخبيثة ومحاولاته الفاشلة لتصعيد الإخوان في مصر، إذ تقدم المحامي المصري سمير صبري القانوني بـ5 بلاغات للنائب العام في القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مراكز ومؤسسات لحقوق الإنسان لتلقيها تمويلات من قطر من أجل نشر تقارير مشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأشار سمير صبري إلى أن هذه المراكز هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومركز المرصد العربي للحقوق والحريات، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

وأكد صبري في بلاغاته أن هذه المراكز تعمل في مصر من أجل نشر تلك التقارير المشبوهة، وتنفيذ مخطط تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، للحصول على دعم وتمويل من قطر.

وأكد أن هذه المراكز ارتكبت العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة العقاب، وذلك لتعاونها مع دولة قطر من خلال تمويلها لتلك المراكز بمبالغ مالية من أجل إصدار تقارير مشبوهة وغير صحيحة عن حالة حقوق الإنسان في مصر ونشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات، وهو ما من شأنه إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار الدولة.

وطالب سمير صبري بإصدار الأمر بغلق تلك المراكز ومنع المسؤولين عنها من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حوافظ مستندات مؤيدة لبلاغه.

وأكد أن الدوحة أنفقت 115 مليون دولار خلال عام 2018 لدعم عدد من المنظمات المشبوهة العاملة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج وإطلاق تقارير مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد سمير صبري في تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن دعم قطر للكيانات والتنظيمات الإرهابية في كثير من الدول، يُعد من أهم الأسباب القانونية التي أدت إلى رفع هذه الدعاوى الـ5 ضد مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر والتي تتلقى تمويلاً من قطر.

وأشار إلى أنه في حالة إثبات تلقي هذه المنظمات تمويلاً من قطر، فمن حق الدولة أن تُغلق هذه المراكز والمنظمات، وتمنع القائمين عليها من السفر إلى الخارج، وتقديمهم لمحاكمة عادلة، وهو حق أصيل يقع ضمن صلاحيات الدول حفاظا على الأمن القومي.

يذكر أن المحامي المصري طارق محمود تقدم منذ أيام بمذكرة للنائب العام في القاهرة المستشار نبيل صادق، ضد تميم بن حمد أمير قطر لإدراجه على قوائم الإرهاب.

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واستند المحامي المصري في مذكرته التي حملت رقم 2881، أن تميم يعد من أكبر الداعمين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، حيث جعل إمارة قطر مأوى لجميع القيادات الإخوانية الهاربة من مصر والصادر ضدها أحكام جنائية، لضلوعهم واشتراكهم وتحريضهم على العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر مؤخرا.

وكانت الباحثة المصرية داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، كشفت في وقت سابق، أن اتخاذ المجتمع الدولي عقوبات رادعة ضد قطر من مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات الأممية هو تحدٍ صعب، خاصة وأن المال السياسي يحكم العملية، وهو ما يصعب فكرة اتخاذ خطوات ضد النظام القطري.

وأوضحت زيادة في تصريحات صحافية، أن هناك تقارير أمريكية أكدت أن قطر تمثل أبرز الدول الداعمة للإرهاب والإخوان، معتبرة أنها لم تخرج من فراغ بل هناك تحقيقات تم إجراؤها أثبتت أن حكومة الدوحة متورطة في دعم الإرهاب كأكثر دولة تقدم الدعم المالي واللوجيستي لهم.

وبعد فشل مخططه التخريبي لتصعيد الإخوان في مصر، لجأ تميم العار إلى مساعدة أذناب الجماعة الإرهابية في الهروب من القاهرة ووفر لهم الملاذ الآمن في إمارته، مستعينا بحليفه التركي في تأمين البعض الآخر منهم، ليستخدمهم في تشكيل ترسانة إعلامية يحقق من ورائها أهدافه الشيطانية.

كما استخدم الذليل معدومي الضمير والخائنين داخل وخارج الوطن العربي لمساعدته في تنفيذ الأجندة الظلامية التي يهدف منها إلى التدمير والخراب، فعمل على تمويل مرتزقة الإخوان في مصر وساعدهم على نشر فكرهم الإرهابي ليتمكن من السيطرة على القاهرة.

كما واصل النظام القطري جمع شخصيات معروفة بتاريخها الأسود حوله، من أجل الاستفادة بأفكارهم ومخططاتهم الخبيثة، فلم يجد تميم العار أفضل من آن باترسون، والتي كانت تتقلد منصب السفيرة الأمريكية بالقاهرة، ليجعلها قربه وينصبها كأحد أهم مستشاري مشروعه التخريبي.

وكان مركز المزماة للدراسات قد كشف في دراسة له العام الماضي، أن السفارة القطرية في مصر، كانت بمثابة البنك المصرفي لجماعة الإخوان الإرهابية، وقت وصول الإخواني محمد مرسي إلى الحكم، وأسند إليها العديد من الأعمال والأنشطة والمهام، ما جعل النظام القطري يضاعف من عدد موظفيها الذين كان أغلبهم تابعاً لجهاز الاستخبارات القطرية.

وأوضحت الدراسة أنه بعد إسقاط الشعب المصري لحكومة الإخوان، تحولت السفارة القطرية إلى مركز تنظيم وتدريب الإرهابيين بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ونشر الفوضى فيها، كمحاولة بائسة لإعادة حكم الإخوان، وأرسلت الدوحة، عن طريق سفارتها، عناصر إرهابية من تنظيم داعش من العراق إلى سيناء المصرية والعمل على نشرهم داخل المدن المصرية.