الإمارات.. إختتام فعالية تراثية وشعبية متميزة في الشارقة

أختتمت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، فعالية البسطة التراثية الإماراتية التي أقيمت في سوق الشناصية على مدار ثلاثة أشهر ,

وشهدت الفعالية، إقبالاً متنوعاً من الزوار بمختلف الفئات العمرية وتضمنت باقةً من النشاطات الترفيهية وورش العمل التفاعلية التي أتاحت لهم فرصة التعرف على ثقافة دولة الإمارات وموروثها التراثي والشعبي، على حد ما ذكرت وكالة وام .

واستمتع زوار البسطة بالعروض الموسيقية الحيّة والعزف على العود التي أضافت إلى أجواء السوق بعداً فنياً راقياً بالإضافة إلى حديقة حيوانات مصغرة تمكن الأطفال من خلالها من إطعام الأرانب وطيور البط إلى جانب جلسات الرسم على الوجوه والتقاط صورة تذكارية مع صقر وجلسة قصصية قدمت الحكايات التراثية الشعبية وجولة تصويرية لمحبي التصوير الفوتوغرافي في أرجاء سوق الشناصية في قلب الشارقة.

وتعرف الزوار على المأكولات الشعبية والحرف الإماراتية التقليدية وتجولوا في المحلات التجارية في سوق الشناصية التي تقدم مجموعةً متنوعة من المنتجات والأعمال اليدوية الفريدة إلى جانب سلسلةً من ورش العمل الفنية التي أتاحت أمام الزوار فرصة لتجربة العديد من الحرف اليدوية في قالب ترفيهي وتعليمي ممتع.

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وتضمنت ورش العمل الحرف الإماراتية التقليدية مثل صناعة البراقع والتلي وصناعة المكاحل وأيضاً ورشة عمل في صناعة الدمى للأطفال قدمتها مجموعة من الحرفيات الإماراتيات الماهرات إلى جانب استضافة ورشة عمل في نقش الحناء واستعرض أنماطاً وتصاميماً مختلفة وجديدة للحناء وتوفير أكشاك لبيع الحناء العضوية.

وشهدت فعالية البسطة مشاركة مجموعة من الرواد الصغار المنتسبين إلى مراكز "أطفال الشارقة"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إذ قّدم لهم المهرجان منصةً للتعبير عن أفكارهم الإبداعية واستعراض منتجاتهم اليدوية المبتكرة وعرضها في السوق لبيعها ضمن 14 عربة.

يذكر أن فعاليات مهرجان البسطة أقيمت يومي الجمعة والسبت خلال الفترة الممتدة من يناير حتى مارس الجاري في سوق الشناصية بمنطقة قلب الشارقة.