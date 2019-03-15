استراليا تنكس الإعلام حدادا على ضحايا هجوم نيوزيلندا

وجه رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة بتنكيس اعلام بلاده حدادا واحتراما لجميع الشهداء في "الهجوم الارهابي" الذي استهدف مسجدين في مدينة (كرايستشيرش) بنيوزيلاندا ما أدى إلى مقتل 49 شخصا واصابة 48 آخرين بجروح.

وقال موريسون في بيان ان "نيوزيلاندا مثل استراليا موطن لجميع الاديان والثقافات والخلفيات العرقية ولا يوجد على الاطلاق في اي من بلدينا الكراهية والتعصب اللذين يولدان هذا العنف الارهابي المتطرف“.

وأضاف ان بلاده تقف مع جميع النيوزيلانديين اليوم خلال هذا "الوقت المظلم" الذي تنتشر فيه الكراهية والعنف مدينا هذه الهجمات الارهابية العنيفة والتطرف اليميني الذي "سرق حياة العديد من النيوزيلانديين الأبرياء اثناء ممارستهم للعبادة".

وارتفع عدد شهداء هجوم المسجدين الذي وقع صباح اليوم في مدينة (كرايستشيرش) بنيوزيلاندا الى 49 شخصا فيما اصيب 48 آخرون حيث يتم علاجهم في مستشفيات بالمدينة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلاندية مايك بوش في مؤتمر صحفي اليوم ان سبعة من الضحايا استشهدوا في مسجد بمنطقة (لينوود أفينيو) و42 آخرين في مسجد بمنطقة (هاقلي بارك) واصفا عمليات إطلاق النار ب "البغيضة".