هيئة كبار العلماء في السعودية تدين الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي المروع الذي استهدف مصلين بمسجدين في نيوزلندا، اليوم الجمعة، وراح ضحيته 49 قتيلاً وعشرات المصابين والجرحى، ووصفته أنه "جريمة وحشية والهمجية قام بها إرهابيون متطرفون".

ودعت الهيئة العالم بجميع مؤسساته، في بيان، إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونياً كونها تغذي التطرف والإرهاب وتفضي إلى مثل هذه الحوادث الإرهابية المؤسفة.

وأكدت الهيئة على ضرورة محاربة الخطابات العنصرية التي تعد الأخر منبوذاً كونها لاتخدم السلم والأمن العالميين.

وأسفر الهجوم على مسجدين عن مقتل وإصابة أكثر من ستين شخصا من المصلين.

وقوبلت الجريمة التي وقعت اليوم الجمعة، 15/آذار/2019 بإدانات دولية على نطاق واسع.