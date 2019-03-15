شاهد.. أحد الشباب بمسجد نيوزيلاند يرحب بـ"الإرهابي" فرد عليه بعدة رصاصات

ويلينغتون- الخليج 365

تداول ناشطون، اليوم الجمعة، التسجيل المصور الذي يظهر لحظة هجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلاند.

ووفق الناشطون - تابع تغريداتهم "الخليج 365" - "رحّب به الشاب المسلم على باب المسجد قائلاً: " Hello Brother مرحباً أخي " فعاجله الإرهابي بعدة رصاصات أردته قتيلاً.

وذكر الناشط عبدالله الوذين قائلا:"نسأله الله أن يتقبله في الشهداء هو وجميع من قتلوا متوضئين طاهرين ومستعدين لصلاة الجمعة.

وارتفعت حصيلة الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، و48 جريحاً.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، لمؤتمر صحفي لمفوّض الشرطة حول المجزرة في المسجدين، ذكر أن الهجوم على المسجدين كان مخططا له بشكل جيد

وتابعت الشرطة، "لم يكن لدينا أي معلومات أمنية عن منفذي هجوم المسجدين"، مشيرة إلى أن "إجراءات أمنية مشددة على كافة المساجد، وليس هناك أي تهديدات أخرى بعد هجوم المسجدين".

وكشفت الشرطة "اعتقال 3 أشخاص كان بعضهم مسلح إثر هجوم المسجدين".

وأدانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، قائلة:"ما حصل في دولتنا المسالمة لا يمكن وصف الهجوم إلا بالإرهابي، وتم تفكيك متفجرات في سيارات المشتبه بهم".

ورفعت السلطات حالة التأهب الأمني في نيويلندا إلى "عال"