شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 9 أردنيين في #حادث_نيوزيلندا_الارهابي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أكد مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني بأن عدد الضحايا الأردنيين الذين قتلوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع إلى قتيلين و7 إصابات، مؤكداً بأن السفارة الأردنية بنيوزيلندا تتابع الحادث وتم إبلاغ ذويهم.
جاء ذلك في تغريدات عبر حساب وكالة الأنباء الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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