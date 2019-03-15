شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يُدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم، وقوف لبنان إلى جانب نيوزيلندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعرب البيان عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



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