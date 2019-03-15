شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية ضحايا #حادث_نيوزيلندا_الارهابي سقطوا في مسجد النور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ولنغتون)

أكدت نيوزيلندا اليوم إن 49 شخصًا قُتلوا في الحادثة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش خلال صلاة الجمعة، وأنه حتى الآن تم اتهام شخصا واحدا اتُهم بالقتل.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش في مؤتمر صحفي إن 41 شخصًا ماتوا في مسجد النور، وتوفي سبعة آخرون في مسجد لينوود، فيما توفي شخص يعالج من إصابات في المستشفى.

وأضاف بوش أن الرجل المتهم بالقتل في أواخر العشرينيات من العمر، وسيمثل أمام محكمة كرايستشيرش غدا السبت.

كشفت السلطات الصحية في نيوزيلندا عن إصابة العشرات، بينهم أطفال، وأنهم يعالجون في مستشفى كرايستشيرش بعد الهجوم الإرهابي. وأضافت أن الجروح تراوحت بين طفيفة وبالغة الخطورة.