شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: يجب دعم «التحالف» في اليمن لهزيمة الحوثيين وضمان السلام العادل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعارض فرض قيود على المساعدات الأمريكية لتحالف دعم الشرعية في اليمن. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعارض فرض قيود على المساعدات الأمريكية لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي «السبيل لتخفيف معاناة الشعب اليمني لا يكون بإطالة أمد الصراع عن طريق إعاقة شركائنا في المعركة لكن بمنح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم الذي يحتاجه لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران وضمان السلام العادل».



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