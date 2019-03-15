شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (باريس) دانت فرنسا اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عنه عشرات القتلى والجرحى. دانت فرنسا اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عنه عشرات القتلى والجرحى. وأعربت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان عن تعازيها لأسر الضحايا والشعب النيوزلندي، مؤكدةً وقوف فرنسا إلى جانب نيوزلندا في مثل هذه المحنة، وعزم البلدين على بذل المزيد من العمل المشترك لمكافحة الإرهاب.



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