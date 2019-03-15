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الحكومة الأردنية تستنكر العملية الإرهابية ضدّ المصلّين في نيوزيلندا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمّان)

استنكرت الحكومة الأردنية اليوم (الجمعة)، العملية الإرهابيّة التي وقعت اليوم في نيوزيلندا، إثر قيام مسلّح بإطلاق النّار على مصلّين في مسجدين خلال صلاة الجمعة، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأكّدت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء، الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب.

وأعربت عن تعازي الحكومة الأردنيّة لضحايا المذبحة الإرهابيّة وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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