شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تستنكر العملية الإرهابية ضدّ المصلّين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمّان)

استنكرت الحكومة الأردنية اليوم (الجمعة)، العملية الإرهابيّة التي وقعت اليوم في نيوزيلندا، إثر قيام مسلّح بإطلاق النّار على مصلّين في مسجدين خلال صلاة الجمعة، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأكّدت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء، الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب.

وأعربت عن تعازي الحكومة الأردنيّة لضحايا المذبحة الإرهابيّة وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.