شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

دانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم (الجمعة)، وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية.

وشددت الخارجية في بيانها على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.