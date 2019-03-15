شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)دانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم (الجمعة)، وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية.
وشددت الخارجية في بيانها على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.