شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: نقف إلى جانب نيوزيلندا بعد «المذبحة المروعة» في المسجدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) دان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «المجزرة المروعة» التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا وأسفرت عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خلال صلاة الجمعة. دان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «المجزرة المروعة» التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا وأسفرت عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خلال صلاة الجمعة. وقال ترمب عبر «تويتر»: «أعرب عن أحر مشاعر المواساة وأطيب التمنيات للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة التي استهدفت المسجدين». وقبل لحظات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز «نتضامن مع أهالي نيوزيلندا وحكومتهم ضد فعل الشر والكراهية هذا» الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش.



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