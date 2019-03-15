شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يعرب عن حزنه وتضامنه مع المسلمين بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الفاتيكان) أكد البابا فرنسيس «تضامنه الخالص» مع كل النيوزيلنديين والمسلمين منهم خصوصاً بعد الاعتداءين اللذين أوقعا نحو خمسين قتيل في مسجدين في كرايست تشيرش اليوم (الجمعة). أكد البابا فرنسيس «تضامنه الخالص» مع كل النيوزيلنديين والمسلمين منهم خصوصاً بعد الاعتداءين اللذين أوقعا نحو خمسين قتيل في مسجدين في كرايست تشيرش اليوم (الجمعة). وقال وزير خارجية الفاتكيان بيترو بارولين في برقية إن البابا «يشعر بحزن عميق لعلمه بالإصابات والخسارة في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف العبثية».



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