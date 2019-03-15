شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجا فريق «كريكيت» بنغلاديشي من حادث نيوزيلندا الإرهابي ؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (ولنجتون)نجا فريق كريكيت بنغلادشي، لعبة شعبية في نيوزيلندا، من الهجومين الإرهابيين على مسجدي مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.
وأكد متحدث الفريق، أن اللاعبين كانوا يصلون داخل المسجد لدى وقوع الهجوم، مشيراً إلى عدم إصابة أي من اللاعبين بجروح.
وقال لوكالة فرانس برس «إنهم بأمان. لكنهم بحالة صدمة. لقد طلبنا من الفريق البقاء في الفندق».
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