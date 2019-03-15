واشنطن: هجوم نيوزيلندا من أعمال الكراهية

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) أدانت الولايات المتحدة الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة ووصفته بأنه «عمل آثم من أعمال الكراهية». أدانت الولايات المتحدة الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة ووصفته بأنه «عمل آثم من أعمال الكراهية». وقالت سارة ساندرز المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض «تدين الولايات المتحدة بقوة هجوم كرايستشيرس. قلوبنا ودعاؤنا للضحايا وذويهم. ونحن نقف متضامنين مع نيوزيلندا شعبا وحكومة في مواجهة عمل آثم من أعمال الكراهية».



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