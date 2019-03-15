ترامب يعرض مساعدة أمريكية على نيوزيلندا عقب هجوم المسجدين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطفه مع ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية اليوم الجمعة، وعرض تقديم المساعدة لنيوزيلندا.

وقال ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”: “أبلغ التعاطف وأصدق الأمنيات لشعب نيوزيلندا بعد المذبحة المروعة في المسجدين.. 49 من الأبرياء قضوا نحبهم بدون معنى، وكثيرون آخرون أصيبوا بجروح بالغة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا للقيام بكل ما نستطيعه.. بارك الرب في الجميع”.

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