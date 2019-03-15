البيت الأبيض يدين هجوم نيوزيلندا ويصفه بأنه ينم عن شر وكراهية

أدان البيت الأبيض الهجوم المُسلح على المسجدين في نيوزيلندا، الذي حدث صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 49 شخصًا وإصابة العشرات من بينهم مواطن سعودي.

وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شهدته المساجد في كرايستشيرش، مُرسلاً تعازيه لأهالي المصابين والضحايا.

وأكد البيت الأبيض على تضامن الولايات المتحدة مع شعب نيوزيلندا وحكومتها ضد هذا العمل الذي ينم عن شر وكراهية.

نشر أحد مهاجمي المسجدين في نيوزيلندا الجمعة بياناً عنصرياً على تويتر، قبل أن ينقل مباشرة مقاطع من الاعتداء، بحسب ما توصلت إليه وكالة فرانس برس.

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وطلبت الشرطة من الناس عدم نشر المقاطع التي يظهر فيها المهاجم وهو يطلق النار على مصلين من مسافة قريبة.

وكتبت على تويتر “الشرطة على علم بصور مؤلمة جداً مرتبطة بحادث تشيرش كرايست يجري تداولها على الانترنت”. وأضافت “توصي بشدّة عدم مشاركة الرابط. نعمل على سحب تلك المقاطع”.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن مطلق النار في الهجوم أسترالي.

وتحدّثت السلطات النيوزيلندية عن توقيف 3 أشخاص وتوجيه تهمة القتل لرجل.

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