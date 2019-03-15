ترامب عن هجوم نيوزيلندا: المساجد لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعازيه للشعب النيوزيلندي بعد مجزرة المسجدين التي وقعت في مدينة كرايستشيرش، وراح ضحيتها 49 قتيلا وعشرات من الجرحى من بينهم مواطن سعودي.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع “تويتر”:” أحر تعازي وأطيب تمنياتي للشعب النيوزيلندي بعد المذبحة المروعة في المساجد لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا لأي شيء يمكننا القيام به. بارك الله في الجميع!”

كما أدان البيت الأبيض الهجوم المُسلح على المسجدين، وقال البيت الأبيض، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شهدته المساجد في كرايستشيرش، مُرسلاً تعازيه لأهالي المصابين والضحايا.

وأكد البيت الأبيض على تضامن الولايات المتحدة مع شعب نيوزيلندا وحكومتها ضد هذا العمل الذي ينم عن شر وكراهية.

نشر أحد مهاجمي المسجدين في نيوزيلندا الجمعة بياناً عنصرياً على تويتر، قبل أن ينقل مباشرة مقاطع من الاعتداء، بحسب ما توصلت إليه وكالة فرانس برس.

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وطلبت الشرطة من الناس عدم نشر المقاطع التي يظهر فيها المهاجم وهو يطلق النار على مصلين من مسافة قريبة.

وكتبت على تويتر “الشرطة على علم بصور مؤلمة جداً مرتبطة بحادث تشيرش كرايست يجري تداولها على الانترنت”. وأضافت “توصي بشدّة عدم مشاركة الرابط. نعمل على سحب تلك المقاطع”.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن مطلق النار في الهجوم أسترالي.

وتحدّثت السلطات النيوزيلندية عن توقيف 3 أشخاص وتوجيه تهمة القتل لرجل.

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