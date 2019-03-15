شكرا لقرائتكم بومبيو: من يهتم بحياة وحقوق اليمنيين عليه دعم التحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن بلاده تدعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وإن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترفض تقييد المساعدات للتحالف الذي تقوده المملكة.
وأضاف بومبيو أنه يجب دعم التحالف في اليمن حتى لا ينتقل اليمن إلى السيطرة الإيرانية، وحتى لا تصبح دولة يحركها نظام إيران الفاسد، مشيرا إلى أن السعودية قدمت مساعدات كبيرة لليمن وشعبه تقدّر بالمليارات.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم لا بدّ أن ينفذ.
واعتبر الوزير أن "من يهتم بحقوق اليمنيين وحياتهم فإن عليه دعم التحالف بقيادة السعودية"، منتقداً بشدة أعضاء الكونغرس الذين يسعون لوقف الدعم الأميركي للتحالف في اليمن.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الجمعة إن الوزير بومبيو سيسافر إلى إسرائيل ولبنان والكويت الأسبوع المقبل، حيث ستشمل جولته إجراء محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس بشأن أمن الطاقة في البحر المتوسط.
وأوضح روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية في بيان أن بومبيو سيبحث في الكويت تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الإلكتروني والتجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: من يهتم بحياة وحقوق اليمنيين عليه دعم التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.