بومبيو يؤكد أن واشنطن تأمل بمواصلة الحوار مع بيونغ يانغ

اسماء السيد - واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة عن أمله باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية بعد ورود تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات. وقال بومبيو "نحن نأمل انه باستطاعتنا الاستمرار بعقد هذه المحادثات". وكانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قد ذكرت في وقت سابق ان نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي ان بلادها ترفض الإذعان ل"المطالب الاميركية بأي شكل كان" بعد قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الاميركي دونالد ترامب التي انتهت بدون اتفاق.



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