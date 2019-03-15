عاجل| ترامب: هجوم نيوزلندا "مجزرة مروعة"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم نيوزلندا على مسجدين، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا، ووصفه بـ"المجزرة المروعة" بحق المسلمين في نيوزيلندا.

ووقع هجوم إرهابي على مسجد "النور" بمدينة الجزيرة الجنوبية، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، خلف 49 شهيدا، و48 مصابا.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.

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وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وأنهم تمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت جون موريسون، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا، إرهابي أسترالي يميني متطرف، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

لحظة إلقاء القبض على منفذ الهجوم

المحتوى من المصري اليوم

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