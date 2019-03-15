دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الملكة إليزابيث تعبر عن حزنها البالغ لهجوم نيوزيلندا

لندن (رويترز) - قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا إنها تشعر بحزن بالغ لواقعة إطلاق الرصاص في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلنداليوم الجمعة في هجوم أسفر عن سقوط 49 قتيلا على الأقل.

وقالت الملكة إليزابيث، وهي رأس الدولة في نيوزيلندا، "شعرت بحزن بالغ للأحداث المروعة في كرايستشيرش اليوم. نقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم".

وأضافت "أود أيضا أن أثني على خدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للجرحى. قلبي ودعائي لكل أهل نيوزيلندا في هذا الوقت الصعب".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم

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