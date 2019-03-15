الملكة إليزابيث تعبر عن حزنها البالغ لهجوم نيوزيلندا

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لندن (رويترز) - قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا إنها تشعر بحزن بالغ لواقعة إطلاق الرصاص في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلنداليوم الجمعة في هجوم أسفر عن سقوط 49 قتيلا على الأقل.
وقالت الملكة إليزابيث، وهي رأس الدولة في نيوزيلندا، "شعرت بحزن بالغ للأحداث المروعة في كرايستشيرش اليوم. نقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم".
وأضافت "أود أيضا أن أثني على خدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للجرحى. قلبي ودعائي لكل أهل نيوزيلندا في هذا الوقت الصعب".
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم
المحتوى من المصري اليوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.