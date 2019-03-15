بعد إثيوبيا.. حادثة جديدة لطراز الطائرة المثيرة للجدل "بوينج 737"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أفادت وسائل إعلام روسية وغربية، بأن طائرة ركاب، من طراز بوينج 737-800 (التي سقطت واحدة مماثلة لها في إثيوبيا، الأحد الماضي) هبطت اضطراريا في شمال روسيا.

ونوهت وسائل الإعلام، إلى أن الطائرة هبطت اضطراريا في مدينة سيكتيفكار شمال روسيا، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن عطل في محركها، بحسب شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إجمالي عدد ركاب الطائرة يصل إلى 157 راكبا، بالإضافة إلى 6 هم أفراد طاقهما، وجميعهم بخير ولم يتعرضوا لأذى.

ولقي 6 مصريين مصرعهم في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" وهي في طريقها إلى نيروبي، وعلى متنها 149 راكبًا، و8 من أفراد الطاقم.

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وتحطمت الطائرة قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا، وذلك عشية انطلاق اجتماع سنوي في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وأكّدت هيئة الإذاعة الإثيوبية أنَّه "لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية".

فيما أوضحت شركة الطيران الإثيوبية أنَّ الضحايا من 32 بلدًا، وهم: "من مصر 6، كينيا 32 قتيلا، وكندا 18، وإثيوبيا 9، وإيطاليا والصين والولايات المتحدة 8 لكل دولة، وبريطانيا وفرنسا 7، وهولندا 5، والهند 4"، بالإضافة إلى 4 أشخاص يحملون جوازات سفر الأمم المتحدة.

ومنعت الكثير من دول العالم دخول هذا الطراز من الطائرات إلى مجالها الجوي بعد هذا الحادث.