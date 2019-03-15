صحيفة فرنسية تتحدث عن انخفاض معدل الجريمة في نيوزيلندا

ترجمة- محمد بشاري

أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا لافتة إلى أن الأمر يدعو للدهشة لاسيما وأن البلاد معروفة بانخفاض معدل الجريمة فى مدنها.

وأضافت الصحيفة أنه وفقًا لتقرير صادر عن شرطة نيوزيلندا فإن البلاد سجلت في عام 2017 خمسة وثلاثين جريمة قتل فقط ، ؛ كما تم تسجيل 50 جريمة في عام 2016 و 48 جريمة في عام 2015و 43 في عام 2014. وتابعت الصحيفة تقول إنه خلال الفترة بين عامي 2007 و 2014 ، وقعت جريمة قتل واحدة من بين كل عشر جرائم تم خلالها استخدام السلاح الناري.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، فإن عدد الأسلحة النارية المتداولة في البلاد يعد كبيرا. ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقًا لمسح للأسلحة الصغيرة أعدته منظمة غير حكومية سويسرية ، كان هناك 1.2 مليون قطعة سلاح في عام 2017 ، وهو ما يمثل حوالي 26 قطعة سلاح لكل 100 شخص. ونوهت الصحيفة إلى أن تعداد سكان نيوزيلندا يبلغ 4.6 مليون نسمة.