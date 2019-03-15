الخارجية الأردنية: مقتل أردني وإصابة 8 بالهجوم على المسجدين في نيوزيلندا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، في بيان، عن "مقتل مواطن أردني وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا اليوم الجمعة".
ولفتت إلى أن "مركز عمليات وزارة الخارجية وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في أستراليا يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة".
كما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ورود معلومات تشير إلى مقتل وإصابة عدد من رعاياها في الهجومين على المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، واللذين راح ضحيتهما 49 شخصا.
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