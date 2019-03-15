أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن "علينا أن ندعم السعودية والتحالف العربي لمنع التوسع الإيراني في المنطقة"، مشيرا الى ان "إيران لم تقدم أي مساعدات إنسانية لليمن".
وشدد بومبيو على "ضرورة منع إيران من السيطرة على الممرات البحرية في المنطقة وعلى أهمية تطبيق اتفاق السويد بشأن اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: علينا أن ندعم السعودية والتحالف العربي لمنع التوسع الإيراني في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.