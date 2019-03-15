بومبيو: علينا أن ندعم السعودية والتحالف العربي لمنع التوسع الإيراني في المنطقة

أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن "علينا أن ندعم السعودية والتحالف العربي لمنع التوسع الإيراني في المنطقة"، مشيرا الى ان "إيران لم تقدم أي مساعدات إنسانية لليمن".

وشدد بومبيو على "ضرورة منع إيران من السيطرة على الممرات البحرية في المنطقة وعلى أهمية تطبيق اتفاق السويد بشأن اليمن".