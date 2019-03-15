بري ندد بهجوم نيوزلندا: لم يكتب التاريخ مجرما يمثل هذا المجرم

ندّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"المجزرة الارهابية في المسجدين في نيوزلندا"، مشيراً إلى أنه "ليس في اللغة ما يتّصف بهذه الوحشية ، ولم يكتب التاريخ مجرما يمثل هذا المجرم، وقى الله الانسانية".

وابرق بري الى الحاكم العام لنيوزيلندا السيدة باتسي ريدي، مديناً المجزرة الإرهابية في المسجدين، معزياً الحكومة النيوزلندية بذوي ضحايا هذه المجزرة ومتمنياً الشفاء للجرحى.

وإستقبل بري في عين التينة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه للوضع في لبنان.

وإستقبل السفير القطري في لبنان محمد حسن الجابر وإتحاد كرة القدم القطري برئاسة رئيسه الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني ورئيس اتحاد كرة القدم اللبناني هاشم حيدر وعدد من اعضاء الإتحاد. وقدم الوفد القطري درعاً لدولته وقميص كأس العالم للعام 2020 التي ستستضيفها قطر.

وإستقبل قائد الجيش العماد جويزف عون، وعرض معه الوضع الأمني وعدد من القضايا المتعلقة بشؤون الجيش.