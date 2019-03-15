بزي: لبنان لا يبنى بالازمات والخلافات بل بالوحدة ومد جسور التفاهم والحوار

حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، خلال احتفال تكريمي لأمهات وعوائل الشهداء في خربة سلم "كل أم استقبلت جثمان شهيدها وأقسمت أن هذه الأرض ارضي والوطن وطني والدم دمي والتراب ترابي وأنهم لن يمروا وما مروا على الإطلاق".

وأوضح بزي أن "الأم التي نتعلم منها الإنسانية هي التي قرأت في كتاب إمام الوطن والمقاومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأسماء الشهداء الذين يحملون أطهر الدماء".

ودعا بزي اللبنانيين الى "كلمة سواء والاتعاظ من كل الأزمات المريرة، لأن لبنان لا يبنى بالأزمات والخلافات بل بالرؤية الصاخبة والوحدة الوطنية وضرورة مد جسور التفاهم والحوار والتلاقي بين المواطنين لنزيل كل الالتباسات في ما بيننا، فما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرق بيننا".

وأشار الى أن "السلم الأهلي هو أفضل وجوه الحرب في وجه العدو، كما قال الإمام الصدر، وتأتي في طليعتها الوحدة الوطنية والمقاومة نهجا وثقافة وسلاحا".

وأكد "أننا قدرنا أن نتفنن في صناعة الخير العام لا أن نتسابق على صناعة الازمات والمكائد"، لافتا إلى "أن المواطنين بأمس الحاجة الى هذا النوع من القادة، والله أنعم علينا بقادة فسروا أحلامنا بالكرامة والشرف والمقاومة والشهادة".