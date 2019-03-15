كيدانيان التقى سفير الصين وبحث معه العلاقات الثنائية

بحث وزير السياحة اواديس كيدانيان مع سفير الصين وانغ كيجيان العلاقات الثنائية وتطوير التعاون السياحي بين لبنان والصين. واتفق الجانبان على "قيام الوزير كيدانيان على رأس وفد من القطاع الخاص اللبناني بزيارة للصين لعقد لقاءات مع هيئة التنشيط السياحي الصيني والقطاع السياحي الصيني. والتقى كيدانيان الامين العام للمجلس الاعلى السوري - اللبناني نصري خوري وتداول معه المستجدات الراهنة.

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