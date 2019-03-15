حبيش: جريمة نيوزيلندا هزت المشاعر الانسانية في كل دول العالم

دان النائب هادي حبيش، في تصريح له "الجريمة الارهابية البشعة التي استهدفت مسجدين في نيوزيلاند، وهزت المشاعر الانسانية في كل دول العالم"، مؤكدا ان "الارهاب لا دين له وان هذه الجريمة البربرية البشعة جدا، عمل مرفوض بالمطلق ومدان بكل قوة وعلى السلطات النيوزيلاندية إنزال اشد العقوبات بالمجرمين". وتقدم حبيش باحر التعازي من ذوي الضحايا الابرياء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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