إطلاق "أكاديمية بشير الجميّل" في جامعة الروح القدس

احتفلت جامعة الروح القدس - الكسليك، بالتعاون مع مؤسسة بشير الجميّل بإطلاق "أكاديمية بشير الجميّل"، خلال احتفال حضره الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الأعلى للجامعة الأب العام نعمة الله الهاشم، نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، وصولانج الجميّل، والنائب نديم الجميّل.

ولفت النائب نديم الجميل إلى أن "هذه هي المرّة الثالثة التي تحتضن جامعة الكسليك الرئيس الشهيد بشير الجميّل. المرّة الأولى احتضنته قائد المقاومة اللبنانية والمرّة الثانية اؤتـمنت على أرشيف حياته، والمرّة الثالثة بتأسيس أكاديمية تحمل اسمه. وفي المرّات الثلاث برز هذا الصرح العظيم ملاذ الذاكرة الوطنيّة ومركز تخمير الصمود من أجل لبنان".