الطبش: ندعو إلى التصدي للارهاب بالإعتدال والإبتعاد عن التطرف

دانت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش في تصريح لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الهجومين الارهابيين على مسجدين في نيوزيلندا قائلة :"ندين الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا المصلين في مسجدين في نيوزيلندا، وندعو إلى التصدي للارهاب بالإعتدال والإبتعاد عن التطرف والتعايش بين الأديان والثقافات، لأن الإرهاب لا دين له".

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