تعميم صورة مفقودة من ذوي الاحتياجات غادرت منزلها في برج البراجنة ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة فاطمة مشلب (مواليد عام 1994، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 14/03/2019 منزل ذويها في محلة برج البراجنة الى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه. علماً أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي بيان لها، طالبت قوى الأمن "المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 466383/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".