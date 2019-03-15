دان النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري جريمة مسجدي نيوزيلندا معتبرا انها "جريمة وحشية بشعة، تذكرنا بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، إسم المدينة التي حصلت فيها الجريمة Christchurch لكن المسيح وكنيسته محبة وتسامح، ونقيض هذه الأعمال. التطرف والإرهاب مدانان من أي جهة اتيا ويغذيان تطرفا وإرهابا مقابلين، رحم الله الضحايا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: مجزرة مسجدي نيوزيلندا جريمة وحشية بشعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.