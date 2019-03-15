استنكر رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي "الهجوم الوحشي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا"، مشددا على "رفضه المطلق لأعمال العنف كافة التي تستهدف الآمنين والأبرياء"، مؤكداً أن "هذه الجريمة تظهر أسوأ أنواع الإرهاب الذي لا انتماء له ولا دين، وتودي بحياة أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم قصدوا المسجد لتأدية الصلاة".
وشدد على أن "الفصل بين الإرهاب والإسلام بات ضرورة ملحة"، لافتا إلى أهمية "وضع حد للعنف وإرساء السلام الذي يخدم الإنسانية جمعاء"، داعياً حكومة نيوزيلندا إلى "إنزال أشد العقوبات بالمجرمين".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: جريمة نيوزلندا تظهر أسوأ أنواع الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.