فرنجية: مجزرة نيوزيلندا تؤكد أن الإنسانية مجتمعة تواجه خطر الإرهاب

أكد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "مجزرة نيوزيلندا تؤكد أن الإنسانية مجتمعة تواجه خطر الإرهاب والتطرّف الرحمة للشهداء".

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