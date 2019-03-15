استقبل وزير العدل ألبير سرحان، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا وبحثا في شؤون وطنية ولا سيما في مسألة مكافحة الفساد .
وشدد أبي رميا، خلال اللقاء، على "المهمة الوطنية الجسيمة المتعلقة بمكافحة الفساد الملقاة على عاتق وزير العدل، خصوصا وأن كل الشكاوى والأخبارات تصب لدى وزارة العدل في النهاية ليتم التحقيق بها".
كما تناول اللقاء "تحسين اوضاع قصر العدل في جبيل ودعمه بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لتعزيز دوره القضائي".
وتمنى أبي رميا للوزير سرحان النجاح بمهامه في الوزارة، معربا عن "ثقته الكاملة بشخصه وعن آمال اللبنانيين المعقودة عليه ورغبتهم برؤية خطوات عملية بمكافحة الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا بعد لقائه سرحان: لوزارة العدل الدور الاساس في مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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