الخارجية الأميركية: بومبيو سيزور بيروت والقدس والكويت بين 19 إلى 23 آذار

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو سيزور بيروت والقدس والكويت في الفترة من 19 إلى 23 آذار الحالي"، مشيراً إلى أن "بومبيو سيبحث أهم قضايا أمن الطاقة التي تواجه منطقة شرق البحر المتوسط خلال زيارته لإسرائيل".

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