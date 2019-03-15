الجسر دان مجزرة نيوزيلندا: للاقتصاص من القاتل ومن خلفه

دان عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، في بيان، "المجزرة النكراء التي تعرض لها المصلون في نيوزيلندا"، معتبرا أن "ما اظهرته وسائل الاعلام في الفيديوهات المصورة يؤكد وحشية المنفذين وخطورتهم، من خلال نفسهم الإرهابي الذي ترجموه قتلا وكتابة".
ولفت إلى "أننا كنا مطمئنين الى عدالة السماء لاننا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فاننا ننتظر عدالة الارض التي ان صحت تقتص من القاتل ومن وراءه وتبرد القلوب المفجوعة"، مشيراً إلى أن "ما حدث يشكل امتحانا جديدا للمجتمع الدولي الذي عودنا ان يكيل بمكيالين. رحم الله الشهداء وألهم اهلهم الصبر والسلوان".
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