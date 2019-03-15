شركة إيني الإيطالية تعيد التفاوض على عقود للغاز مع الجزائر

أشار الرئيس التنفيذي لإيني الإيطالية إلى أن الشركة تعيد التفاوض على عقود للغاز مع الجزائر ولا توجد مشاكل في الإنتاج هناك، موضحًا أن العقود الطويلة الآجل تنتهي في تشرين الأول من العام الجاري.
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