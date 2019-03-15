"اسأل عبر سكايب".. الهجرة تطلق مبادرة جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى "اسأل واقترح لايف" للتواصل مع المصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة.

كما تطلق الوزارة منصة جديدة للتعاون مع البرلمان، حيث سيقوم عدد من البرلمانيين الذين يقومون بالتواصل مع المصريين بالخارج في تسجيل فيديوهات قصيرة يقدمون فيها شرحا للمستجدات.

Advertisements

وقالت مكرم: "إننا نهدف لخلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التي تقربنا أكثر من كافة المصريين في مختلف دول العالم، ولذلك كان التفكير في إطلاق نسخة جديدة من مبادرة (اسأل واقترح) نعتمد فيها على فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج عبر تطبيق (سكايب)".

وأضافت مكرم، إنه سيتم فتح باب التسجيل للمصريين الراغبين في الاشتراك عبر الصفحات الرسمية للوزارة، وسيُعتمد اختيار المشاركين وفق مناطق تمركز المصريين في مختلف الدول، والبداية ستكون بالمملكة العربية السعودية نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقي الدول، مؤكدة أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية.

ودعت مكرم، المصريين بالخارج الراغبين في الاشتراك في هذه المبادرة بالتسجيل على الرابط التالي "اضغط هنا".